Gil do Vigor de volta ao BBB? O ex-participante promete muita cachorrada

Um dos participantes mais icônicos de todas as temporadas do reality está de volta, entenda como será o retorno do Rei da cachorrada

Vai ter cachorrada, Brasiiiil! Ele está de volta, o icônico Gilberto Nogueira, o nosso carismático Gil do Vigor vai pisar novamente na casa que mudou sua vida. Mas o que vai rolar? Mais uma repescagem? Será que só o Gil do Vigor pode salvar o BBB23? Entenda como será o retorno de Gil do Vigor para o BBB. (crédito: reprodução) Parece que dessa vez um dos ex-bbb’s mais amados de todos vai retornar sozinho para a casa mais vigiada do Brasil. Ele vai acompanhar os ganhadores da promoção “Amstel e Você na Casa do BBB” no dia 27 de abril, um dia após a decisão de quem leva o prêmio milionário pra casa – que não para de crescer. Os cinco sortudos da promoção e seus acompanhantes viverão um dia como brothers e sisters.