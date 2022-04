Vigorado: Bolsa de estudos de Gil do Vigor custa mais de um milhão de reais

Ex-BBB está cursando doutorado em economia na Universidade da Califórnia em Davis

E ainda tem gente que vai dizer que o BBB não muda a vida das pessoas, quanta hipocrisia. Gil do Vigor é um exemplo vivo do quanto sua vida mudou depois do programa. Hoje, o muso está cursando doutorado e sua bolsa custa mais de um milhão de reais.

Vai segurando, amados. Gil está no Brasil, mas sua passagem durará pouco tempo, pois ele terá que voltar para Davis, nos Estados Unidos, para continuar sua vida estudantil.

Ex-BBB faz PhD fora do Brasil por valor milionário (Foto: Reprodução)

Segundo o próprio economista, sua bolsa de estudos é avaliada em mais de um milhão de reais e ele demonstra estar muito feliz com as conquistas até o momento. “Estou voltando ao PhD e ainda com bolsa! Mais de um milhão de reais em bolsa para estudar. Sou tão grato a Deus por isso e já já estou de volta”, escreveu nos stories do Instagram.

O muso ainda tem contrato com a Globo em que participa de dois programas, um é o ‘Dança dos Famosos’ e o outro é o quadro no Mais Você, em que Gil ensina aos telespectadores um pouco de economia.

Espero voltar muito aqui para o Brasil ainda, viu, Sr. Gil? Adoro você e não venha só a trabalho, venha para passear no Leblon e tomar uns bons drinks.