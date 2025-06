Geraldo Luís se monta de drag no programa da Virginia e manda recado para Datena 

Gente, estou aqui numa cafeteria maravilhosa que inaugurou aqui em Copacabana, onde tem um anexo onde podemos brincar com os gatos após pagar pelo período mínimo de 15 minutos. To vivendo um sonho, amigaaas e to quase adotando um deles. Eis que recebo um vídeo da minha amiga do Cosme Velho sobre o Geraldo Luís.

Parece que o apresentador chegou causando no Sabadou com Virgínia deste sábado (28) após fazer uma entrada triunfal no palco, vestido de drag queen. No início do programa, Virgínia estava apresentando o elenco de apoio — sua mãe, Margareth Serrão, e Lucas Guedez — mas houve uma confusão proposital. Ao ver um dos convidados com peruca e salto alto, Virgínia exclamou: ‘Você arrasou, Lucas. Arrasou.



Em seguida, o próprio Lucas Guedez apareceu dizendo: “Amiga, eu tô aqui, não sou eu. Eu adoro me montar, mas não sou eu.”

Então, Geraldo Luís decidiu se revelar para o público, arrancando aplausos e levando a plateia à loucura com sua performance. Depois, o apresentador fez questão de agradecer ao maquiador e à produção pela oportunidade de estar no programa e mostrar seu lado bem-humorado.

Em sua participação na atração, Geraldo deu alguns detalhes como é sua relação com Datena. Ele contou que costuma ligar frequentemente para o veterano para dar conselhos: “As vezes ligo pra ele e falo pra ele parar de arrumar encrenca, você já está velho, então fica aí na RedeTV! e não arruma mais encrenca”, disse o comunicador.



Ele ressaltou que Datena ter se candidatado nas eleições do ano passado foi um erro terrível: “Nós comunicadores não devemos se envolver com política, é muito perigoso“, afirmou o comunicador.