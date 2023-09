Geraldo Luis lamenta morte de Raimundo Varela: “Não morre apenas o apresentador “pai“ do Balanço”

Raimundo Varela foi um dos principais fundadores do Balanço Geral Bahia, modelo que foi disseminado para outros jornais diante do seu formato inovador

Geraldo Luis não deixou de prestar uma homenagem ao fundador do Balanço Geral, Raimundo Varela, que faleceu ontem (07). O apresentador ressaltou a sua genialidade em criar o modelo do programa que revolucionou o jornalismo e foi disseminado para diversas emissoras e programas.

“Morre o fundador do Balanço Geral que morava na minha linda Bahia. Hoje presto minha homenagem e gratidão a este profissional Raimundo Varela, que iniciou há anos o primeiro Balanço Geral na BA. Um estilo popular e justiceiro ao povo mais simples, Varela deu início ao que depois em São Paulo eu e Douglas Tavolaro demos vida aos paulistanos e o restante do país. Varela iniciou este programa e apertou o botão do foguete desta máquina de audiência e sabe o porque ? Porque quem apresenta ele e não deixa o popular de lado é aceito”, disse ele.

E completou: “Quando em 2007 fui contratado pela Record fui entender o que era esse programa e Douglas me pediu mudanças pra deixar mais popular e com a cara de São Paulo. Foi uma aposta corajosa dele e da emissora. O balanço foi minha raiz onde nasci para o entretenimento e programas de auditório e isso devemos todos nós a este homem que hoje nos deixou. Não morre apenas o apresentador “ pai “ do Balanço mas morre um pouco da fórmula real de se fazer Tv e valorizar o seu regional. Telejornais regionais tem muito mais força e audiência que muitos locais e suas praças. E porque ? Porque o povo ama se ver na TV e alguém que sem máscaras brigue por ele”.

Por fim, ele lamentou a morte do colega. “Deixo aqui minhas condolências à família deste colega e professor, a minha oração que Deus receba lá em cima. Varela foi um Farol a muitos Balanços…continuará aceso em nossas lembranças. Ele não tinha uma coisa que era fantástica , Varela não tinha ego inflado e era o mesmo dentro de fora da Tv. Balançaaaaa Varela e obrigado por tudo”, finalizou.