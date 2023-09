“Gente, voltei pro hospital. O problema é que eu não consigo cagar”, dispara Deolane

De acordo com Léo Dias, a advogada precisou de ajuda médica para lidar com os gases e fezes que a deixaram entupida

Depois de passar por uma cirurgia extensa, de Lipo Lad, para manter o shape em dia, Deolane Bezerra teve que procurar ajuda médica para lidar com os gases e fezes que a estavam deixando entupida. De acordo com Léo Dias, ela precisou de ajuda médica para lidar com uma prisão de ventre.

“Gente, voltei pro hospital. O problema é que eu não consigo cagar”, disse.

Ela ainda completou: “A gente fez uma tomo (tomografia) aqui, vocês não tem noção não, o tanto de gases e bosta. Tá em cima, não tá nem embaixo. O bagulho tá louco, já fiz tudo que vocês imaginar. Agora tomei um remédio aqui que diz que caga até a alma. Bora aguardar”, disse a advogada.