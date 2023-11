Genro que traiu esposa com o sogro afirma que era ameaçado para manter as relações sexuais: “Precisava entrar no jogo dele pra criar provas contra ele”

De acordo com o genro, em entrevista ao site Portal Morada, ele entrou no relacionamento extraconjugal ora criar provas contra o sogro

Finalmente um dos casos mais famosos da internet nos últimos dias resolveu abrir o bico e contar detalhes sobre a história que intrigou o país inteiro. O genro mantinha relações extraconjugais com o sogro e quando a filha descobriu tudo, chegou a quebrar o carro do marido. O rapaz contou detalhes sobre o fato e disse que tudo era um plano para juntar provas contra o pai da esposa.

Eu ficava atordoado por constantes ameaças, se ele não me ameaçava de morte, ele falava que ia mandar alguém tirar meu filho de mim. Então, eu precisava entrar no jogo dele para conseguir criar provas contra ele, sabe? E foi onde eu fui conseguindo isso, graças a Deus entrei com advogado já e a verdade será toda esclarecida aí para o Brasil todo entender o que aconteceu e o que ele vinha fazendo com a minha vida”, disse Juninho.

O caso foi parar nas redes sociais depois que o Twitter divulgou os vídeos que os dois faziam no motel e o barraco foi armado na rua da cidade do interior de São Paulo, ou seja, nada ficou debaixo do tapete.