Geisy Arruda sobre Deolane: “Não gosta de mim porque já fiquei com o Mc Kevin”

Em entrevista para o Link Podcast, a influenciadora contou que ficou com o MC Kevin antes do cantor ter um relacionamento com Deolane Bezerra.

Eitaaaa meus amores, neste sábado (2), a influenciadora Geisy Arruda esteve no Link Podcast e contou que teve um affair com o Mc Kevin quando o cantor tinha 19 anos no aniversário dele.

“não sei se até informação, se ela tiver, acho que ela não vai gostar de mim não”, disse ela. “o Kevin teve alguns relacionamentos antes da Deolane.” “Normal, né?” diz a entrevistadora para Geisy.

“Se ela for brigar com todo mundo que o Kevin já ficou….”, declarou. “Não faz sentido nenhum. Afinal, todo mundo tem um passado.”