Garotinho invade palco de Ana Castela e dispara: “Quem divide multiplica”

O garoto mandou a indireta para o namorado da cantora que fez questão de aparecer no palco e responder

Minha gente, que isso? É inegável que as pessoas perdem o rumo perto de Ana Castela, mas até as crianças? Uma criança subiu no palco da cantora e investiu na cantada para a musa, dizendo para Gustavo Mioto que quem divide multiplica. Oi?

“Oh Gustavo Mioto, quem divide multiplica”, dispara o garoto.

🚨FAMOSOS: Garotinho sobe no palco do show de Ana Castela e diz: “Oh Gustavo Mioto, quem divide multiplica”. Logo depois o namorado da cantora apareceu no palco. pic.twitter.com/jmDFq2HvBS — CHOQUEI (@choquei) July 16, 2023

“Tem nem tamanho de gente, vai embora, quem divide multiplica nada, como é que pode. Oh gente, não suba, viu? perigoso demais”, explica Ana. Logo Gustavo aparece e pergunta sobre o menino: “Cadê, rapaz não tem nem tamanho de gente, eu vou ficar aqui do lado e não vou deixar chegar perto não”, diz Gustavo.