Garota do Momento: Zélia dá golpe final e destrona Maristela e Juliano

A vingança tem nome — e é Branca Rangel. No capítulo explosivo de ‘Garota do Momento’ que vai ao ar nesta quinta (19), a enigmática Zélia deixa todos boquiabertos ao finalmente mostrar quem realmente é. Com um plano meticuloso, ela desmascara Maristela e Juliano e dá um xeque-mate que muda o rumo da história.

Zélia se torna presidente da Perfumaria Carioca

Tudo começa quando Juliano recebe uma notícia preocupante: uma nova acionista acaba de comprar parte significativa das ações da Perfumaria Carioca. “Branca Rangel” surge do nada, adquirindo as participações de Clarice e da própria Zélia, totalizando mais de 25% da empresa. A movimentação deixa Maristela em alerta, e os donos da marca decidem convocar a tal investidora para uma reunião de emergência.

Basílio se torna vice de Zélia/Branca

Mas o que ninguém esperava acontece: quem atravessa a porta da sala é Zélia — agora assumidamente Branca Rangel, viúva do perfumista Rafael Rangel. Ela não perde tempo e joga a bomba, ela acusa Maristela e Juliano de terem roubado a fórmula do icônico sabonete ‘Amor Sempre Amor’ e de estarem por trás do acidente que tirou a vida de seu marido.

Em choque, Maristela e Juliano tentam reagir, mas Branca está um passo à frente. Com pulso firme, ela os expulsa da empresa diante de todos e ainda assume a presidência da Perfumaria Carioca, nomeando Basílio como seu braço direito.