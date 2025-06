‘Garota do Momento’: Velório de Zélia vira cenário de acerto de contas

Amores, o clima será de forte comoção no capítulo de hoje de ‘Garota do Momento’. Após ser brutalmente assassinada por Juliano, Zélia será velada em uma cerimônia carregada de emoção, desabafos inesperados e um retorno que promete sacudir a trama.

Tudo começou quando a loira tentou arrancar de Juliano a confissão pelo assassinato de Valéria. Em um plano ousado arquitetado com Beatriz e Basílio, ela armou uma gravação para desmascarar o vilão. No entanto, o jogo virou: Juliano descobriu o microfone escondido e, para silenciá-la, cometeu mais um crime.

Bia é surpreendida com retorno de Flora.

No velório, Clarice surpreende ao fazer um comovente discurso diante do caixão da amiga: “Perdoo você, Zélia. Sempre foi como uma irmã pra mim.” Uma frase que encerra mágoas do passado e emociona os presentes.

Mas o momento de maior impacto fica por conta da chegada inesperada de Flora, sobrinha de Zélia. A jovem encara de frente dona Arlete e tenta limpar sua barra: “A senhora deve estar chateada comigo. Me perdoa? Não menti por maldade, eu juro.” A resposta, porém, é dura e certeira: “Você mentiu por dinheiro, menina. Se isso não é maldade, não sei o que é”, rebate a costureira, sem esconder a mágoa.

O retorno de Flora, no entanto, vai além das desculpas. A jovem promete fazer justiça pela morte da tia e declara guerra ao clã dos Alencar, colocando-os em sua mira: a vingança está só começando.

Topete é elogiado por Orlando no enterro de Zélia.

Enquanto isso, o enterro também será palco de uma conversa tocante entre pai e filho. Orlando, ainda abalado com a perda, revela a Luiz Cláudio que recebeu uma proposta de trabalho em Curitiba e convida Topete para acompanhá-lo. Mas o rapaz mostra que cresceu: “Não pai, eu consegui um emprego na Ondas do Mar. Consigo me sustentar sozinho, finalmente.” Teresa não deixa passar: elogia o jovem, e Orlando, emocionado, concorda com orgulho: “Ele é. Meu filho, homem responsável.”