Garota do Momento: Ligia revela desejo de reatar com Raimundo

Os próximos capítulos de Garota do Momento, novela das seis da Globo, prometem emocionar o público com uma reviravolta no coração de Ligia. Após um reencontro sincero com Raimundo — que finalmente reconheceu seus erros e pediu desculpas — a cantora desaba com Vera e revela que ainda nutre sentimentos profundos pelo ex-marido.

Em conversa com a amiga, Ligia deixa transparecer que nunca deixou de amar Raimundo, mas que precisava ouvir dele o reconhecimento por tê-la afastado dos filhos após sua saída de casa. Agora, com o pedido de perdão feito, ela se permite sonhar com um novo começo.

Verinha aconselha Lígia

“Eu quero voltar para o Raimundo, mas não para a relação que tínhamos. Não quero voltar para aquela casa. Acho que gostaria de namorar o Rai. Namorar com o Raimundo até ficarmos velhinhos…”

Ligia continua, emocionada:

“Eu precisava que ele pedisse desculpas, mas agora que ele pediu, não consigo mais esconder de mim o amor que sinto por esse homem. Eu amo o Raimundo com todas as minhas forças e com todas as minhas fraquezas.”

Lígia pretende se declarar para Raimundo

Vera, que acompanha de perto toda a trajetória da amiga, concorda que Raimundo amadureceu e mostra total apoio ao possível recomeço do casal. Mas quando Ligia diz que pretende escrever uma carta para se declarar, a amiga logo repreende com uma frase cheia de incentivo:

“Mas que carta o quê, menina? Você tem que falar claramente para ele, ao vivo, se declarar! Cadê a mulher tempestade?”