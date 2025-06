Garota do Momento: Juliano ressurge das sombras e sequestra Clarice

A reta final de Garota do Momento promete tirar o fôlego dos telespectadores! No penúltimo capítulo, Clarice, agora retomando a carreira como artista plástica, organiza uma vernissage marcando seu recomeço. Mas o que deveria ser um novo capítulo em sua vida vira um pesadelo.

Juliano surgirá irreconhecível

O evento acontece no Clube Gente Fina, onde ela recebe convidados cercada de elogios e olhares curiosos — mas algo dentro dela não permite comemorar em paz. “Uma sensação ruim, como um nó na garganta”, descreve a própria artista.

O que ela não imagina é que Juliano, após meses sumido, está de volta — e irreconhecível. Escondido durante esse tempo no barco da família Alencar, o vilão observa cada passo da ex, inclusive seus momentos de afeto com Gregório.

O vilão ameaça Clarice com uma arma e a sequestra

A tensão explode quando Juliano aproveita um instante de distração e aborda Clarice com uma arma em mãos. “Linda exposição. Só que dessa vez, eu não vou levar nenhum quadro não. Mas a moça que os pintou vem comigo novamente”, declara, ameaçador.

Desesperada, Clarice implora: “Pelo amor de Deus, Juliano. Eu só quero seguir a minha vida em paz”.

Mas ele, dominado pela obsessão, rebate com frieza: “Eu sou sua vida, sem mim você não é nada!”. E, sem dar chance de reação, a empurra para dentro do carro e a sequestra.