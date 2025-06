Garota do Momento: Flora ressurge das sombras e promete vingar morte de Zélia

A reta final de Garota do Momento será marcada por uma virada eletrizante com o retorno inesperado de Flora, sobrinha de Zélia. Após o assassinato brutal da tia — crime cometido por Juliano — a jovem reaparece no Rio de Janeiro movida por um único objetivo: vingança.

Até então mantida longe dos holofotes, Flora decide retornar para o enterro de Zélia. Mas o luto logo dá lugar à determinação. Ela anuncia que vai ficar na cidade para fazer justiça pela morte da tia e pelas injustiças cometidas contra sua família.

Decidida a derrubar os Alencar, Flora se une a Basílio, e os dois formam uma aliança poderosa para atingir Maristela e Juliano. “Eles vão pagar por tudo o que fizeram com a minha família”, promete ela, cheia de rancor.

Flora assumirá a perfumaria carioca, como herdeira de Zélia

A reviravolta pega todos de surpresa, principalmente porque Flora traz consigo provas de que é herdeira legítima de Zélia, viúva de Rafael Rangel — o verdadeiro criador da fórmula do sabonete que transformou os Alencar em milionários.

Juliano ficará em choque com a revelação

Com os documentos em mãos, ela parte para o ataque: entra na Justiça e consegue o controle da Perfumaria Carioca, desbancando os Alencar do trono empresarial. Em seguida, revela sua identidade em uma cena de impacto, deixando Maristela e Juliano em estado de choque.