Garota do Momento: Celeste dá a luz a seu filho com Edu

Após uma trajetória marcada por desafios e amadurecimento, Celeste terá um desfecho digno de novela em Garota do Momento. A jovem, que cativou o público desde os primeiros capítulos com seus sonhos e dilemas, verá um de seus maiores desejos se concretizar: ela dará à luz seu bebê e encontrará a felicidade ao lado de Edu.

Celeste e Edu finalmente vão viver um final feliz

No capítulo do dia 25 de junho, o antepenúltimo da novela, Celeste surgirá com uma barriga de nove meses de gestação. Pouco tempo depois, as cenas mostrarão o nascimento da criança — um momento de pura emoção que vai reunir toda a família. Raimundo, Lígia, Anita e Guto estarão presentes, oferecendo apoio e celebrando junto com ela e Edu esse novo começo.