Garota do Momento: Bia é condenada e vai para a cadeia!

Depois de tantas armações e atitudes controversas, o destino de Bia em Garota do Momento surpreendeu até quem achava que ela escaparia ilesa. No último capítulo da trama das 18h, a personagem será levada à prisão por conta de um de seus crimes mais graves: a manipulação do famoso colar Mystique Necklace.

A jovem confessou que trocou a joia propositalmente para incriminar Beatriz, e a justiça, finalmente, bateu à sua porta. “Ela foi condenada a um ano de prisão”, revela Beatriz em cena cheia de emoção, deixando Clarice abalada com a notícia.

A vilã receberá a sentença e pegará 1 ano de prisão.

A advogada Amália ainda explica os bastidores do julgamento: “Consegui a pena mínima com o juiz, mas ela vai ter que cumprir em regime fechado.” Ou seja, nem mesmo um bom advogado conseguiu evitar que Bia pagasse pelo que fez.

Bia sofrerá na cadeia durante esse tempo

Durante o período atrás das grades, Bia enfrentará momentos difíceis e será submetida a situações “humilhantes”. A novela mostra a transformação da personagem após uma passagem de tempo — e é nesse momento que surge uma reviravolta inesperada: Ronaldo aparece esperando por ela na porta do presídio, dando indícios de que ainda há redenção e talvez até amor no horizonte.