Pugliesi cobra R$400 mil para anunciar gravidez, de acordo com colunista

Fefito revelou que assessorias e empresários procuram as marcas para avaliar um possível interesse diante a gravidez

Para TU-DO! Eu sabia que não era à toa que Gabriela Pugliesi tinha marcado a Clearblue na legenda da foto e nem seria à toa que a influenciadora falava o nome do teste de gravide em vídeo emocionante, que comunica sua gravidez com o artista plástico Túlio Dek. O colunista do site Splash do UOL, Fefito disse que a musa fitness poderia ter recebido até R$400 mil pela publicidade.

A gente já conhece os famosos publi posts do Instagram, mas não sabíamos que Pugliesi ia meter uma dessa na gente, porém tudo indica que a notícia foi duplamente feliz para a musa fitness.

Vale lembrar que alguns casais já tiveram seus posts de gravidez patrocinados pelo valor de R$200 mil, como Gusttavo Lima, Lucas Lucco, Juliana Didone, Sabrina Sato, Michel Teló e Thaís Fersoza. O colunista revela que os valores podem subir de acordo com a procura do perfil e o barulho que a notícia vai fazer.

Alguma dúvida de que o dinheiro move o mundo? Pelo visto move até as barrigas das mamães blogueiras do Brasil. Bobo é a gente que não aproveita a onda dos publi.