“Ganhei minha terceira vida, graças a Deus!”, relata Burnier depois do infarto

José Roberto Burnier deu o maior susto em minhas fofoqueiras. O âncora do jornal da Globo teve que passar por uma cirurgia após infartar enquanto participava do rodízio de plantão de final de ano da Globo. Em novo boletim médico dizem que ele está estável e passa bem do susto.

“Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!”, escreveu no Instagram.

O jornalista precisou passar por uma angioplastia após um caso de infarto agudo no miocárdio. De acordo com o G1, a cirurgia foi um sucesso e ele se encontra estável e ‘passa bem’ ‘após o susto com sua saúde.

Ele deve permanecer internado na Unidade Coronária, destinada ao tratamento de pacientes com condições cardíacas. A emissora também bateu o martelo sobre seu substituto enquanto o jornalista segue em recuperação.