Galvão Bueno nega convite de Casimiro para Mundial de Clubes

Narrador teria sido convidado pelo Youtuber para participar, mas recusou por motivos pessoais

O que será que aconteceu? De acordo com o Notícias da TV, Galvão Bueno recusou o convite de Casimiro para narrar as transmissões do Mundial de Clubes da Fifa. Os jogos serão exibidos pelo canal do youtuber e o site ainda aponta que o global recusou por motivos pessoais.

Os compromissos empresariais também estão na agenda do narrador para que ele não tenha aceitado o convite. Galvão ainda tem conversado com a empresa que gerencia as lives de Casimiro, mas o assunto só começará a sair do papel em abril.

Vale ressaltar que entre fevereiro e março, Bueno dá dicas na Vinícola Bellavista, na cidade de Candiota, no Rio Grande do Sul. Seu lado empresarial falou mais alto que a paixão pelos campos.