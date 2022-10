Galisteu desmente acusação feita pela quipe de Pétala contra Kerline

Record afirmou que Kerline não passou sinais durante a votação da roça, como os adms de Pétala disseram

Se tem uma coisa que está dando o que falar na Fazenda, são os possíveis sinais que os peões estão dando. A equipe de Pétala chegou a dizer que Kerline deu sinais no dia da formação da roça para Alex. Vale lembrar que passar sinais é contra as regras do reality, fazendo com que Adriane use o espaço para desmentir a acusação.

De acordo com a apresentadora, o momento em que a produção de Pétala acusou Kerline foi antes da votação da casa começar, até mesmo da ex-BBB pegar seus poderes.

A loira ainda disse que a produção sempre fica de olho para que essas falhas não ocorram, principalmente a troca de informações, que é proibida.