Galisteu alerta peões sobre ofensas: “Pode levar até a expulsão”

A apresentadora do reality da Record não teve papas na língua na hora de falar diretamente com os peões que pesavam um pouco nas ofensas uns com os outros

Depois de uma pressão do Twitter e da web diante das ofensas dentro da Fazenda, Adriane Galisteu deu as caras para explicar detalhes para os peões de que tudo isso poderia ocasionar uma expulsão. Vale ressaltar que a web ficou resolvida com os termos homofóbicos usados com Lucas Souza.

“Antes de seguir com programa, quero dar um recado importante. Nós já deixamos claro que alertaríamos sobre assédio, racismo e homofobia. Eu falo em nome da Record, da direção do programa e do meu próprio nome”, disse ela, que completou sobre os comentários preconceituosos que aconteceu durante a briga.

“Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. O que eu vou dizer agora é algo que temos que levar para a vida. Dentro de casa, no trabalho, com os amigos, no mundo que vivemos hoje, já passou da hora da homofobia acabar de vez. Para que acabe de fato, só depende de nós e todos nós. Não pode mais existir espaço para esse comportamento. Então que cada um de nós, cidadãos, seja a força para que esse tipo de comportamento acabe de uma vez por todas”, afirmou.

Por fim, ela fez um alerta: “Eu não preciso nem lembrar vocês que esse tipo de atitude é crime e a insistência pode levar até a expulsão do programa”, finalizou.