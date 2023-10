Gal Gadot brasileira? Modelo recebe oferta de 100 camelos para se casar com marroquino

Giovanna Lautier contou que acho que tudo fosse um brincadeira do estrangeiro, mas acreditou na história por causa da empolgação do marroquino

Giovanna Lautier é uma modelo brasileira que começou a sua fama na graça do Only Fans como produtora de conteúdo. Acontece que o seu nome foi parar na boca do povo após ela receber a oferta de 100 camelos para se casar com um marroquino. O seguidores da modelo vive em Dubai e fez a oferta para a modelo.

“Parece que as modelos brasileiras fazem muito sucesso entre eles (marroquinos). Recentemente que eu recebi uma mensagem em inglês no meu direct: ‘Dou 100 camelos para me casar com você, aceita?’. No começo achei que fosse brincadeira, mas ele começou a insistir”, contou a brasileira, que faz cosplay da Mulher Maravilha (personagem interpretada por Gal Gadot no cinema) ao PAGE NOT FOUND.

A proposta foi feita em 28 de setembro. Mas não foi aceita: Giovanna continua solteira. “Claro que eu não aceitei, mas foi uma experiência bem engraçada. Pelo menos agora eu sei que estou valendo muito”, finalizou ela.