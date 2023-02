Gafe: Daniela Mercury diz que Zeca Camargo é o novo Rei Momo

Cantora soube que era a primeira vez do jornalista em Salvador no carnaval

Que gafe foi essa Dani? Minha amiga musa do carnaval disse que Zeca Camargo poderia ser o novo Rei Momo do carnaval de Salvador. Tudo aconteceu após a cantora saber que era a primeiro vez do muso na cidade.

“A gente estava com saudade (do Carnaval). A gente se vê, a gente se fala, mas dessa alegria toda e desse contato. Você sabe que é minha estreia aqui (em Salvador), já falo para todo mundo. Minha estreia no Carnaval baiano. Você acredita? Você me conhece há quanto anos? E olha minha sorte, quem é que me recebe para abrir”, diz o jornalista para Daniela.

Logo a cantora rebate o apresentador: “Você agora é o nosso novo Rei Momo, está batizado”. Em seguida, Zeca agradeceu: “Seria o maior prazer”.