Gabriela Versiani perde tapa-sexo durante ensaio da Grande Rio

Influenciadora mostrou detalhes do perrengue que passou esse ano nos ensaios na avenida

Já podemos começar a contagem regressiva para o Carnaval 2023? Eu estou super animada e não pude deixar de dar uma olhada nos ensaios. A musa da Grande Rio, Gabriela Versiani, passou o maior perrengue com um tapa-sexo que descolou. Gabi teve que terminar o desfile enrolada em uma toalha.

“Gente, senta que lá vem a tour. Eu deveria passar um café aqui agora pra contar o que aconteceu pra vocês, mas resumindo, o meu tapa-sexo soltou e a minha flor ficou de fora”, disse se referindo à parte íntima com humor.

Ela disse que o perfeccionismo do seu stylist fez com que ela não conseguisse provar o looks com tempo de sobra, ficando pequeno e precisando do tapa-sexo. “Eu comecei a suar muito, começou a descolar. Primeiro ele descolou do bumbum, aí ficou pendurado. Aí o pessoal arrancou a parte de trás e ficou colada a parte da frente. Aí o pessoal arrancou a parte da frente e a minha flor, os meus lábios, ficaram para fora”, contou ela.