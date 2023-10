Gabriela Versiani fala sobre sua relação com o filho de Marília Mendonça e Murilo Huff

A atual namorado do ex de Marília Mendonça contou detalhes sobre sua relação com Léo

Gabriela Versiani não deixou de contar detalhes sobre sua relação como filho de Murilo Huff e Marília Mendonça em live. A influenciadora revelou que a relação dos dois é incrível e que é recíproca e respeitosa. “Eu quero deixar claro que a nossa relação é incrível, muito recíproca, muito respeitosa mesmo. Eu não tenho pressa em expor o Léozinho aqui, porque ele é uma criança muito especial e eu tenho noção da grandiosidade que ele é. Então a gente sempre quer proteger, quer cuidar”, começou a influenciadora. “A minha intenção é realmente construir uma relação verdadeira com ele. Não tenho necessidade de expor isso aqui, ainda mais entendendo a grandiosidade dele. Tudo que eu postar vai ter os mínimos olhares querendo julgar, criticar”, completou.