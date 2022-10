Gabriela Pugliesi sobre gravidez: “Não tive nenhuma limitação”

Influenciadora manteve sua vida fitness e a rotina intensa de treinos

Olha ela! Aqui no meu Leblon não se fala em outra coisa senão a rotina de treino de Gabriela Pugliesi, que mesmo grávida não parou um segundo. A musa usou a reta final para refletir sobre a gravidez, declarando que mesmo passando por perrengues, ela pode ser a melhor fase da vida de uma mulher.

“Cada mulher tem uma experiência única na gestação, e hoje em dia muito de compartilha as dores dessa fase, os perrengues e dificuldades, que é o que chamam de ‘gravidez real’ […] Também é legal saberem que a gestação pode ser um sonho, que ela pode ser a melhor fase da sua vida, porque e o meu relato é esse […] Me sinto disposta, feliz, completa. Não tive nenhuma limitação, nada que me preocupasse, nada de tristeza. Eu ficaria grávida várias vezes se a experiência fosse a mesma”, escreveu.

Achei fofo o relato da musa, afinal, ela já estava tentando engravidar há um bom tempo. Ansiosa para ver a carinha do fruto do amor entre a influenciadora e Túlio Dek.