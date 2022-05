Gabriela Pugliesi anuncia gravidez. “Nem nos meus melhores sonhos eu esperava”, dispara

Influenciadora compartilhou o vídeo com a notícia em sua conta oficial no Instagram

Ai que felicidade, minha gente! Nossa musa fitness Gabriela Pugliesi está grávida. O vídeo foi compartilhado nessa segunda (09), e a influenciadora já considera ser o melhor post da sua vida e revela que já sabia, só precisou do teste para confirmar e oficializar.

“Esse vídeo é esperado por muita gente que gosta de mim e eu sonhava por esse dia, para dizer que estou grávida. Eu já sabia que estava grávida, mas fiz o da Clearblue que queria ver a palavra grávida. Quero dar esperança para as mulheres que estão na tentativa de ter um filho faz um tempo”, iniciou a loira.

Vale lembrar que Pugliesi teve um relacionamento de longa data com Erasmo e durante um ano ela tentou engravidar, porém sem sucesso. “Ano passado eu tentei engravidar tomando hormônio por mais de um ano, foi uma fase muito pesada, porque eu não compartilhei isso com minha família para não gerar ansiedade neles”, revelou.

Hoje, a influenciadora está em um relacionamento com o artista plástico Túlio Dek e comemora com alegria a notícia do primeiro fruto do amor do casal. “Nem nos meus melhores sonhos eu esperava. Confie na vida e entregue, porque Deus sabe de tudo. Sem nenhum tratamento, da forma mais natural possível com o amor da minha vida”, contou.

Felicidades ao casal, estou tão feliz quanto vocês, podem acreditar, torci muito por você amiga, beijos!