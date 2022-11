Gabriela Pugliesi dá à luz ao seu primeiro filho

Lion é fruto do seu relacionamento com o artista plástico Túlio Dek

Que coisa mais fofa! Gabriela Pugliesi deu as caras nos stories na noite de ontem (02) para mostrar seu primeiro filho com o artista plástico, Túlio Dek. A musa não deixou de dar muito carinho ao primogênito nas filmagens e nós ficamos doidinhas com Lion do lado de cá. Que fofura!

“Nasceu meu Lion. 2/11/2022, às 11h50”, escreveu Pugliesi na imagem postada em seu Instagram. Em seguida, ela fez um vídeo com o filho: “Oi, pessoal”, escreveu Gabriela.

O pequeno nasceu na quarta-feira em uma maternidade de São Paulo e a notícia foi dada pela própria influenciadora nas suas redes sociais. Que momento mais especial.