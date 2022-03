Gabriel Monteiro desmente ‘Fantástico’ e tem o apoio de Ya

Vereador e ex-PM foi denunciado por assédio moral e sexual e um possível forjamento em seus vídeos para o Youtube onde ajuda pessoas

Nesse domingo o ‘Fantástico’ soltou uma reportagem sobre Gabriel Monteiro e as acusações de assédio moral e sexual, tanto profissional quanto pessoal, que envolviam o ex-PM. Outra questão abordada na reportagem foram seus vídeos que poderiam ser forjados para gerar engajamento.

Mais de 3 pessoas relataram se sentirem desconfortáveis com as situações que se criavam entre o vereador e elas. “Ele me abraçava assim por trás, ‘te amo’ e não sei o que, ‘você é minha amiga’. Beijava o meu rosto, saía de pênis ereto e ia mostrar para o segurança”, declarou uma das vítimas.

Em outro caso ele usou a força para conseguir o que queria. “Teve um momento que ele usou força. Me segurou e foi com tudo. Me deixou sem saída. Eu pedindo para ele parar, ele não respeitou o momento em que eu pedi para ele parar”, relatou.

Em relação aos vídeos, supostamente forjados, Gabriel pedia para as pessoas que ajudavam falar coisas mais fortes para o vídeo engajar, como uma garota que ele ajudou no semáforo do trânsito e pediu para ela dizer: “Tio, eu achei que hoje eu ia ficar sem comida, mas eu tô comendo a coisa que eu mais gosto”.

Ele foi até suas redes sociais desmentir toda a história, pois não era verdade. Em uma série de Tweets ele conta que a vítima que acusou ele de assédio pediu 100 mil reais para não falar na TV e depois ainda procurou Gabriel para ficar com ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O FANTÁSTICO MENTIU MUITO!!



A suposta estuprada me procurou pra ficar comigo após esse suposto ato.



A família da criança tá indignada com a reportagem, só estávamos mostrando a realidade da menina que teve a vida mudada.



A que alegou ASSÉDIO cobrou 100 mil pra n falar na TV — Gabriel Monteiro (@GMonteiroRJ) March 28, 2022

As famílias estão indignadas com a GLOBO. Antes de gravar, as mães deram o roteiro de vida delas. Fome, abandono paterno, situação de rua. Eu ao longo do vídeo vou APENAS INTRODUZINDO a realidade. Objetivo claro: vocês verem o vídeo e entenderem a real necessidade de ajudá-las. — Gabriel Monteiro (@GMonteiroRJ) March 28, 2022

A amiga do influencer, Ya Burihan, ficou contra todas as acusações de assédio e inverdades em seus vídeos e apoiou Monteiro nas redes sociais. “Que absurdo de matéria, sério”, escreveu.