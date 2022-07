Gabriel Leone vai estrear no filme ‘Ferrari’ ao lado de Penélope Cruz

Longa vai contar a história do fundador da marca de automóveis

Coloca mais essa na conta do Brasil, por favor. Não é só Bruna Marquezine que vai ter uma carreira no cinema internacional não, minha gente. Gabriel Leone vai estrear em Hollywood ao lado de Penélope Cruz e Adam Driver no longa ‘Ferrari’.

A produção vai contar a história do italiano, Enzo Ferrari, fundador da fábrica de automóveis. O papel principal ficou por conta de Adam Driver, que dá vida a Enzo.

Enquanto nosso brasileirinho dará a vida ao piloto espanhol, Alfonso De Portago. O corredor era um aristocrata espanhol, galã e rico.

A cinebiografia será dirigida por Michael Mann e será baseada no livro “Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races”, escrito por Brock Yates.