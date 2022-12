Gabriel Jesus terminou com Raiane Lima? Entenda

Em véspera de Copa do Mundo o casal confuso apagaram as fotos juntos e trocaram unfollow

Minhas leitoras que gostam de um balacobaco referente aos casais do mundo dos famosos devem estar ligadinhas que Gabriel Jesus e Raiane Lima trocaram unfollow no Instagram e ainda apagaram as fotos juntos. Não é de hoje que o casal passa por maus bocados e apresenta um comportamento suspeito para quem é fã de futebol e de uma boa fofoca.

Para quem não sabe, os dois assumiram o namoro em 2021, quando o jogador passou pela terra da musa, Serra Talhada, em Pernambuco. Em apenas dois meses de relacionamento, os dois chegaram a ter um bebê, Helena.

Durante a gravidez os segudores dos dois ainda questionaram se eles estariam separados, mas ela desmentiu a história nos stories do Instagram: “Não terminamos em momento nenhum e estamos bem”.