Gabriel Jesus passa por cirurgia no joelho após lesão no Qatar

Atacante da Seleção Brasileira se machucou na partida em que saiu perdedor contra Camarões

Nosso querido Gabriel Jesus passou por uma cirurgia referente a lesão que sofreu no Qatar no jogo contra Camarões. O jogador teve uma cirurgia muito bem sucedida e a expectativa é que ele retorne para os gramados em três meses de recuperação, ou seja, ele estará fora da Copa do Mundo, mas já sentimos o gostinho da final.

O muso ainda compartilhou um clique nos stories do Instagram mostrando que estava tudo bem. “Deus é maravilhoso. Vou voltar ainda mais forte”, escreveu ele.

No perfil do Arsenal também teve post dedicado ao jogador. O time fez questão de avisar aos fãs do atleta que ele estava bem. Gabriel Jesus passou por uma cirurgia bem-sucedida em seu joelho direito”, escreveram no Instagram.