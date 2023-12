Gabigol não descarta sua possível contratação pelo Corinthians

O atleta brasileiro revelou que nenhuma decisão envolvendo o seu futuro no esporte já tenha sido tomada.

Meus amores, nesta segunda-feira (11), o jogador de futebol e grande ídolo do Flamengo, Gabigol, durante a sua participação no podcast PodPah, abriu o jogo sobre o seu futuro no esporte, citando os burburinhos de sua possível saída do time rubro-negro e contratação pelo Corithians.

“Tenho mais um ano de contrato, no meio de 2024 estou livre. Eu lido muito com a realidade. Agradeço o carinho, tem sido muito f***, estou em São Paulo três, quatro dias, meu telefone não para. Vou aos restaurantes, a torcida do Corinthians vem falar comigo, pessoas que torcem, tem sido muito f***”, iniciou o atacante, que continuou afirmando que, até o momento nada foi decidido.

“Teve conversa da renovação, não foi assinada, e lido com a realidade. Tenho mais um ano de contrato, querendo ou não pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo, quero que seja especial.”

Por fim, o atleta elogiou a torcida do timão e não descartou a possibilidade de, no futuro, ser um dos integrantes do time alvinegro.

“Respeito todos os times, é lógico. Acho a torcida do Corinthians muito foda, os caras cantam os 90 minutos. Isso é muito f*** (…) Eu realmente acho que combinaria: massa, favela… Cenário f***”, disparou o craque, que acrescentou: “Futebol é muito louco, não quer dizer que eu vá ou não. Como vou saber o dia de amanhã? Não sei. A realidade é que tenho mais um ano de contrato e não sei o que vai acontecer”.