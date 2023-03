Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, se reaproximam

Casal voltou a se encontrar após ela decidir morar no Rio de Janeiro e a roupa-seja ter sido lavada após confusão na família da irmã do jogador

Toda boa fofoqueira sabe que Gabigol e Rafaella Santos enfrentaram diversos problemas no relacionamento, que acabou chegando ao fim. Acontece que agora os dois voltaram a se falar e depois de lavar roupa-suja, tudo indica que eles voltem a ser um casal. De acordo com o Jornal Extra, tudo tem ocorrido de forma discreta.

Gabigol chegou a estar presente no aniversário da irmã de Neymar, em São Paulo, em uma festa com 500 convidados. O jogador fez até um vídeo para o seu encontro com a namorada.

O revival do casal vem acontecendo de forma gradativa e os dois vem ensaiando desde o ano passado o retorno para o público. Tudo ficou ainda mais certo para os dois, quando Rafaella decidiu ficar no Rio.