Gabigol desfalcou treino do Flamengo após noitada com mulheres

Sabe quando você falta do trabalho e posta foto em festa? Aqui temos uma situação bem parecida. Segundo o potal Extra, após ir na estreia do Circo Amar, Gabigol foi convidado para ir ao show do MC Maneirinho, na última quinta-feira, 18, no Espaço Hall, o jogador era um dos convidados vip do evento.

Acompanhado de duas mulheres, a influenciadora Duda Carvalho e uma amiga, ele esticou a noite e ao perceber que estava sendo fotografado, ele tentou tapar o rosto. Mas foi inevitável perceber que era o jogador, apesar de estar cercado por seguranças.

O interessante foi que na manhã de ontem, 19, Gabigol precisou ausentar do treino do Flamengo alegando dores nas costas, e precisou ir para a fisioterapia. O time se prepara para enfrentar o Palmeiras no próximo domingo, 21, em São Paulo.