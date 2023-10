Gabi Prado detonou Juliette por péssima postura na briga com Bianca Andrade  

A influenciadora expõe atitude negativa da cantora e ex-BBB durante o Réveillon em Macaípe após sua briga com Bianca Andrade.

Meus amores, a Gabi Prado deu detalhes da sua briga com Bianca Andrade – a Boca Rosa durante o Réveillon em Macaípe, no Pernambuco, no ano passado em seu podcast “Pod Dar Prado” desta terça-feira (24). a famosa ainda relembrou a postura de Juliette no dia do ocorrido e detonou a cantora.

Tudo começou quando Prado fez uma brincadeira sobre Bianca ter ficado com o cantor Daniel Caon, amigo em comum das duas. Só que a Boca Rosa não gostou e passou a tratá-la com frieza. “Eu achei que não seria um problema, sabe? E fui lá e meio que expus ela e o Caon. Ela ficou chateada. Só que na primeira festa do Réveillon eu cheguei e fiz questão de cumprimentar ela e foi meio seca comigo, mas eu estava bêbada e passou”, iniciou

A briga teve início mesmo, em outro dia, quando Gabi chegou atrasada para o evento. “Ela esbarrou em mim, fui segurar ela e quando ela viu que fui eu, começou a falar um monte de coisa. Mas ela não soube conversar. Ficou por isso mesmo (…) “No meio dessa confusão toda, cheguei a pedir perdão. Só que aí, no outro dia, as pessoas brincaram com a situação que foi muito pesada para mim. Eu perdi meu Réveillon. Fiz de tudo para voltar para casa”.

E ela ainda mencionou a atitude de Juliette, que a surpreendeu negativamente: “E aí, eu vi que o pessoal que estava na casa dela e vou citar os nomes mesmo, Juliette, Gabi Lopes, Laddy Nada, Thaynara OG, não lembro mais, estavam brincando com a situação de duas mulheres adultas terem brigado e se ofendido”, continuou. “A Juliette, que foi uma das mulheres mais rejeitadas, que sentiu na pele, o Brasil foi lá e ficou do lado dela, brincando com essa situação, sabe? Eu me senti um lixo”.