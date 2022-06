Gabi Martins sobre procedimentos estéticos: ”Coloquei para retirar, eu me arrependi”

Em entrevista para Daniela Albuquerque no Sensacional, cantora disse que se arrependeu de mudanças no visual

Minha musa master, modelo e apresentadora Daniela Albuquerque entrega tudo no Sensacional, a entrevistada da vez foi Gabi Martins, que contou um pouco sobre seu arrependimento de passar por mudanças estéticas. A entrevista aconteceu ontem, terça-feita (07) e a loira ainda contou que retirou um pouco do produto que tinha no rosto.

“Mudei tudo. Cabelo, boca, fiz harmonização, queixo e até o próprio nariz. Naquele momento eu me empolguei. Confesso que me arrependi um pouco”, declarou Gabi Martins.

Logo após a saída da loira do BBB, os fãs notaram que as mudanças aconteciam rapidamente na vida da cantora e alguns chegaram a criticar sua aparência. “Eu senti que poderia ter feito menos. As pessoas começaram a falar e eu, vendo aquilo, pensei: ‘Não devia ter feito isso'”, contou em conversa com Daniela Albuquerque.

“Coloquei para retirar”, continuou. “Depois foi saindo, mas faz um tempo que eu não faço. Esses [procedimentos estéticos] eu me arrependi”, confessou Gabi, ressaltando que tudo que fez foi devidamente calculado e aceito por ela.

Martins ainda disse que seu antigo empresário cobrava muito e ela acabava se cobrando demais e distorcendo sua realidade, desencadeando uma depressão.