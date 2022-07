Gabi Martins desabafa sobre fãs que tentam controlar a sua vida

Cantora usou o Twitter para fazer o desabafo e ainda colocou a carreira no papo

Para quem já recebeu até compras dos fãs não pode falar muita coisa, né? Gabi Martins criticou o posicionamento de alguns fãs que criticaram sua aproximação com Victor Igoh e falam que suas músicas são indiretas para o ex, Tierry. A musa não perdeu tempo e partiu para o textão no Twitter.

“Tem gente que quer controlar tudo que você faz, quem você fica ou não, até quem eu levo na viagem. Vão cuidar da vida de vocês, eu fico indignada, tô trabalhando, fazendo minhas coisas, aproveitando minha vida, ficando com quem eu quero… respeitem isso”, escreveu a loira.

E não parou por aí, porque sobrou ainda para os fãs que falaram que suas músicas eram para Tierry. “Até a música que eu escrevo. Gente eu canto sofrência desde meus 14 anos, independente de qualquer pessoa que eu tenha me relacionado. Aprendam a separar isso. Tô feliz, tô leve e vivendo o melhor momento da minha vida. Não vão ser vocês que vão atrapalhar isso”, disse.

