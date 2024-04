Gabi Luthai explica ausência em aniversário da cunhada, Thais Fersoza

Gabi Luthai usou suas redes sociais neste domingo, 14, para explicar o motivo de não ter comparecido ao aniversário da cunhada, a apresentadora Thais Fersoza, no último sábado, 13.

Gabi, que está na reta final da gravidez, abriu uma caixinha de perguntas e recebeu a dúvida de um internauta. A curiosidade se deu após a famosa revelar que compareceu em outra festa na mesma data em que a esposa do cantor Michel Teló estava celebrando mais um ano de vida.

“Uma festa era no Rio de Janeiro (da Tata) e a outra a 4 minutos aqui do apartamento em São Paulo, só por isso. Ah, também porque não tenho um jato para ir ao RJ, já que as cias aéreas não me permitem mais viajar nessa idade gestacional. Vocês teriam um jato para me emprestar? Se bem que minha médica também não iria autorizar viagem a essa altura do campeonato, só se for pra maternidade”, esclareceu Gabi Luthai.