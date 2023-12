Gabi Luthai e Teo Teló estão esperando um menino

O casal publicou um vídeo nas redes sociais mostrando detalhes do chá de revelação do primeiro filho

Gabi Luthai e Teo Teló emocionaram a web com um vídeo do chá de revelação do primeiro filho do casal. Os dois estão esperando um menino e será o primeiro filho dos dois.

“E nosso 1° neném é… muito feliz! Que Deus te abençoe, meu amor! Papai e mamãe te amam muito!”, escreveram Gabi e Teo na legenda da publicação. Na recordação, eles se emocionaram com o anúncio e se abraçaram em frente a um letreiro que dizia ‘Baby Lutelo’.

“Te amo amiga!! Que alegria!!!”, declarou a cantora Lexa.”Ahhhhh que felicidade”, disse a influenciadora Erika Schneider.