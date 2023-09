Gabi Lopes é assaltada e mostra ferimentos: “Vivi um filme de terror”

A atriz e influenciadora explicou exatamente como o crime aconteceu e acalmou os fãs garantindo que está bem, após o susto.

Meus amores, ontem (22) a atriz e influenciadora Gabi Lopes quase matou os seus fãs de preocupação, ao contar para eles, através das suas redes sociais que na última quinta-feira (21), ela foi assaltada no trânsito de São Paulo.

“Ontem, vivi um filme de terror na vida real. Por isso [que] fiquei sumida. Eu tô sem acreditar até agora. Passei por um grande susto, fui assaltada”, iniciou a atriz.

Logo em seguida, Gabi explicou exatamente como o tal “filme de terror” aconteceu. “Eu estava sentada no banco da frente indo para um compromisso de carona com uma amiga e quebraram o vidro do carro para pegar o meu celular. Na hora, foi muito forte e muito rápido. Eu só ouvi um grande estrondo e do nada tudo estava acontecendo.”

Por fim, ela mostra os sofrimentos que sofreu devido aos estilhaços dos vidros, mas garantiu aos seus seguidores que nada de grave aconteceu e que tendo passado o susto, ela está bem.

“Eu tive um corte pequeno no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um corte mais fundo no cotovelo. Eles levaram meu celular, e o que importa é que estou bem. Poderia ter sido pior. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem”, finalizou Gabi Lopes.