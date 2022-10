Gabi Brandt se pronuncia diante a polêmica envolvendo Saulo: “Relação exclusiva de pai e mãe de 2 meninos”

Influenciadora soltou o verbo e disse que não tem nada a ver com a vida pessoal de Saulo Pôncio, seu ex-marido

Gabi Brandt não ficou calada diante a toda polêmica envolvendo o pai dos seus filhos, Saulo Poncio. A influenciadora usou os stories para se pronunciar diante das acusações que Saulo sofreu, dizendo que tudo será resolvido na justiça. Além disso, ela explica que não tem mais nada a ver com a vida pessoal do seu ex-parceiro, explicando que o que une os dois são os dois filhos do casal.

“Esse será meu único pronunciamento. Eu não tenho mais absolutamente nada a ver com a vida pessoal do Saulo, nossa relação é única e exclusiva de pai e mãe de 2 meninos. Entendo que esse tipo de situação deve ser resolvida na justiça, e é o que espero que aconteça”, escreveu.

Gabi ainda deseja que sua vida e a de seus filhos seja preservada e que vai continuar usando o Instagram como principal ferramenta de trabalho. “Não vejo motivo para ser atacada da maneira que estou sendo. Peço que respeitem esse momento”, finalizou.