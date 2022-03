Modo FBI ativado: Gabi Brandt e Saulo Pôncio reataram?

Os dois saíram de viagem do Rio de Janeiro e Gabi posta foto com sombra suspeita

Eu posso até estar louca, mas é muita coincidência acontecendo ao mesmo tempo. Gabi e Saulo viajaram juntos nessa segunda (21), os dois saíram do aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, sem as crianças. O destino ainda não foi descoberto, mas Brandt postou uma foto com sombra suspeita.

Mesmo não sabendo o destino, as fotos no hotel de Gabi têm uma sombra muito suspeita que acreditamos muito ser de Saulo, seu ex-marido. O modo FBI foi ativado e estarei acompanhando de perto esse casal, porque qualquer detalhe já é indício que os dois reataram.

O casal esteve junto desde meados de 2019, quando ocorreu o casamento luxuoso no Copacabana Palace, mas não é de hoje que esse vai e vem acontece e também não é de hoje que a família Pôncio dá o que falar na internet. Ainda esse ano, Gabi declarou a separação do marido, mas parece que a gata voltou atrás.

Gabi e Saulo, casamento aconteceu em 2019 (Foto: Reprodução)

Alguns dizem que Saulo é tóxico com Gabi e que fez a morena perder o brilho nos olhos de muita coisa, principalmente, quando traiu a musa e comprou seu perdão com uma Gucci, pode isso? Nem para ser uma Chanel, afe.

A relação de Gabi e Saulo gerou frutos: dois filhos, Davi, 2 anos, e Henri, 11 meses, mas eles ficaram de fora da viagem e ainda são pequenos demais para entender o rolo da família Kardashian brasileira.