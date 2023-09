Fuzuê: Preciosa chora de desespero com a ameaça de Bebel

A vilã vai entrar em pânico e tremer de tanto ódio com ameaça da própria mãe nos próximos capítulos da novela das sete.

A paz de espírito de Preciosa estará com os dias contados nos próximos capítulos de Fuzuê. Afinal, Bebel vai fazê-la tremer de ódio com uma ameaça. Preocupada com as atitudes da filha, a empresária exigirá que ela deixe Luna em paz –senão, vai expor a caça ao tesouro publicamente. A viúva de César Montebello ficou furiosa quando descobriu que a própria filha foi capaz de sabotar uma reunião que ela organizou com investidores. Para quem não lembra, a influenciadora foi capaz até mesmo de sujar as biojoias da rival com chorume para prejudicá-la.



Revoltada com o comportamento da filha, Bebel vai fazer uma ameaça nas cenas que serão exibidas a partir deste sábado (2). “Qual o seu problema?”, questionará ela. “O meu problema? Eu tive que proteger a nossa família da sua compulsão em gastar dinheiro com os outros, enquanto a gente ainda tinha direito”, devolverá Preciosa. Bebel vai novamente levantar a mão. “Cale-se ou…”, disparará ela, que se surpreenderá com a resposta atravessada da herdeira. “…Ou o quê? Vai me bater de novo? Então vem logo e me poupe da sua ladainha”, emendará a ruiva do mal.



A veterana vai respirar fundo para provar que está realmente preocupada com o futuro da família. “Você disse que já estava bem, mas continua descontrolada, agindo como uma louca”, explicará.

De quebra, Bebel ameaçará revelar a existência de um tesouro embaixo da Fuzuê para acabar com a ganância de Preciosa: “Eu vou aos jornais expor toda essa palhaçada que o César inventou! Vou colocar o mundo atrás desse maldito tesouro para acabar com essa história de uma vez por todas.” ”

“Fala que é mentira! Você não faria isso. Você não colocaria tudo a perder. Você não faria isso!”, arrematará a antagonista, às lágrimas.