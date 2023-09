Fuzuê: Luna flagra Miguel com Olívia e fica desconsolada

Além de Preciosa, Olívia também dedicará todos os seus esforços para fazer com que o romance do casal chegue ao fim.

Minha gente, pelo amor de Deus, esse dois não tem um segundo de paz! Decidida a acabar com o relacionamento de Miguel e Luna, Olívia pedirá a ajuda de Preciosa, que incentivará a megera a armar uma emboscada para o casal.

Olívia ligará para o mocinho e fingirá que está passando mal, só para conseguir a atenção do ex. Comovido pelo teatro da moça e preocupado com o bem-estar de seu filho, Miguel combina de se encontrar com a ex-namorada na casa de seu pai.

Porém, o que ele não contava é que, ao chegar a casa de Nero, Luna estará no imóvel, para contar as novidades sobre as descobertas envolvendo Cata Ouro e a chave em formato de lua. Ao escutar que Miguel e Olívia estão chegando, Luna se esconderá e verá algo que não será do seu agrado, Miguel dará um beijo na barriga da ex, o que a deixará sem chão.