 “Furto intelectual”, desabafa João Gordo ao processar GNT 

O apresentador apresenta o “Panelaço” no YouTube desde 2014, e o GNT lançou uma atração com o mesmo nome e conceito.

Minha gente, eu amo a Ana Clara e acho maravilhoso ela ter ganhado um programa só dela no GNT, afinal a bichinha é talentosa né? Só que a estreia desse novo projeto intitulado “Panelaço” já chegou todo trabalhado nas polêmicas, pois, nas redes sociais os internautas caíram matando nas acusações de plágio.

Isso porque, o apresentador João Gordo comanda no YouTube um programa chamado Panelaço desde 2014, numa estrutura bastante semelhante á atração que foi criada pelo GNT. Obviamente, o apresentador expressou todo o seu descontentamento nas redes sociais, chamando a nova produção de “furto intelectual” e que vai processar o canal de assinaturas por isso.

Assim, João Gordo desabafou sobre o caso nas redes sociais: “Oi Ana Clara, nada contra você, sou até seu fã, mas você não se ligou que já tinha um programa consolidado na internet com esse mesmo nome e temática? Pouca criatividade sua produção. Se fosse eu, jamais permitiria esse furto intelectual na cara dura, sem pudor algum. Ou estou errado porque sou um zé ninguém, gordo, boca suja, comunista, que ninguém liga?” questionou o apresentador.

O “Panelaço” do João Gordo foi criado em 2014 no canal do Youtube abrange uma variedade de conteúdos midiáticos. Nessa produção, João Gordo e celebridades são coanfitriões na culinária e interação. Já o programa de Ana Clara, intitulado “Panelaço Ao Vivo,” estreou no canal GNT no início desse mês, aonde a apresentadora recebe a companhia de dois convidados famosos para uma sessão de preparação culinária e diálogo em um cenário de cozinha.