Funcionária é demitida após gravar Axl Rose em hotel

Funcionária do Juma Ópera Hotel, em Manaus fez a filmagem do membro da banda Guns N ́ Roses

Iiiih, todos nós sabemos que lidar com artista é manter a pose de integridade em tempo real e o pior é não poder tietar nem um pouquinho. A funcionária do hotel Juma, em Manaus, fez um vídeo do astro Axl Rose e acabou sendo demitida. Pra quem não sabe, o músico faz parte da banda Guns N ́ Roses.

A mulher ainda gravou um vídeo contando mais sobre o fato e a demissão, aos prantos (claro). Nas filmagens é possível ver que ela permanece do lado de dentro do balcão sem ter um contato direto com o cantor.

“Para hospedar a banda Guns N’ Roses em Manaus, o hotel Juma Ópera firmou um contrato com a produtora dos shows no Brasil que previa o respeito à privacidade dos músicos. Toda a equipe do hotel foi instruída a não tirar fotos ou fazer vídeos”, informou a assessoria do hotel.

Coitada, meu pai.