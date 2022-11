Funcionária de Viih Tube se confunde e joga fora dois convites da ‘Farofa da Gkay’

O convite para a festa de aniversário de Gkay esse ano, foi inspirado na nova bolsa da Balenciaga e vem envolvido em um saco de lixo.

Meu amores, é óbvio que isso ia acontecer com pelo menos um dos convidados da Farofa. Na manhã desta quarta-feira, o namorado da ex-BBB e influenciadora Viih Tube, o também ex- BBB Eliezer, contou através de suas redes sociais que uma das funcionárias de Viih havia jogado os convites do casal, para a tão esperada “Farofa da Gkay”, no lixo.

Gente, não é que a ceni que ajuda a gente na casa da Viih, recebeu o saco do ingresso da farofa e achou que era realmente lixo e literalmente jogou no lixo o saco de lixo lkkkkkkkkkkkkkk — Eliezer 🐷🐙 (@eliezer) November 16, 2022

Devido ao seu visual externo um tanto excêntrico, o convite foi confundido por Ceni, ajudante pessoal de Vitória, que se espantou ao perceber que a patroa e o seu namorado haviam recebido um saco de lixo como encomenda. Sem pensar duas vezes, Ceni já estava tinha separado os convites, junto aos outros lixos da casa da influencer para serem descartados.

Felizmente, Eliezer percebeu o erro da funcionária antes que os convites fossem realmente descartados.