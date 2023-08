Funcionária de maternidade de hospital faz dancinha do Tik Tok com recém-nascido

Vereador Osmar Teixeira fez a denúncia do vídeo ao hospital que disse estar procurando os responsáveis para tomar as medidas cabíveis

Em Itajaí/SC, uma funcionária do Hospital e Maternidade Marieta gravou um vídeo dançando com um recém-nascido no bolso do uniforme. O vereador Osmar Teixeira tomou as medidas cabíveis fazendo a denúncia ao hospital, que disse que vai achar os responsáveis e tomar as medidas cabíveis.

“Acabei de receber um vídeo sobre a maternidade do Hospital Marieta onde uma suposta funcionária faz uma dancinha com um recém-nascido”, diz o vereador

Ele ainda contou que conversou com a diretora chefe do hospital e eles informaram que eles estão trabalhando para encontrar a profissional e tomar as medidas necessárias nesse caso.

O que eu posso dizer é que as filmagens aconteceram no sétimo andar do hospital, onde ficam as mamães dos pequenos. E mais que isso, não foi uma enfermeira ou médica que fez o video, mas sim uma fisioterapeuta.