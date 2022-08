“Comprei uma Porsche, mas quase não uso”, dispara FunBABE

Carolina Azeredo é empresária, cantora e streamer gamer

FunBABE já é conhecida no mundo dos jogos e da lives de games que rodam a internet, mas pode não ser muito conhecida nesse site. Aloca! A youtuber gamer contou em entrevista para o ‘Dia Cast’ que comprou uma Porsche, mas quase não usa o carro de luxo. Hoje, a musa é um dos grandes nomes gamers do país.

“Na coisa que eu mais gastei dinheiro na minha vida foi meu carro, que poderia ter sido mais barato. Depois de muito guardar dinheiro, não precisava ser aquele carro, antes de ter uma Porsche Cayenne, tinha um Sandero, eu não uso muito, uso para ir na padaria, mas gosto muito de carro”, revelou.

Hoje, conta com mais de 4.6 milhões de inscritos e mais de 819 milhões de visualizações totalizadas em seu canal no YouTube, FunBABE é também uma das gamers mais visualizadas do Brasil. É mole?