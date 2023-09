“Fui traída por todas as pessoas com quem me relacionei”, declara Deborah Secco

A atriz contou detalhes sobre sua vida amorosa na coletiva de imprensa da produção de ‘Elas por Elas’ na noite de quinta (14)

Deborah Secco trata sua vida pessoal como um livro aberto e não tem medo de contar detalhes de tudo que passa em quatro paredes. A atriz esteve presente na coletiva de ‘Elas por Elas’ e revelou que foi traída por todos os seus ex-parceiros até se casar com Hugo Moura, seu atual marido.

“Graças a Deus fui abençoada com uma memória péssima e não guardo mágoa”, disparou.

Ela ainda completou: “Eu fui traída por todas as pessoas com quem me relacionei, mas eu já não me lembro mais. Está tudo bem também. A vida é feita de erros e a gente vai aprendendo com eles”, acrescentou dizendo que prefere sua atual versão.